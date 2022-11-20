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Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. TSİ 02.25'te meydana gelen Depremin Muğla'nın diğer ilçelerinin yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği bildiriliyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Demirtaş: Bunca haksızlığa ve zulme rağmen söylüyoruz; korkmayın siz de söyleyin, savaşa hayır

    Selahattin Demirtaş
    Copyright: Getty Images

    Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nı başlatarak Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenlemesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savaşa hayır" mesajı verdi.

    MSB: 'Pençe Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi'

    Dış basında Pençe-Kılıç Hava Harakâtı: 'İstanbul saldırısından bir hafta sonra Kürt militanlar hedef alındı'

    Demirtaş paylaşımında, "İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Yaşasın barış demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır" diye yazdı.

    Quote Message: İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya “vatan savunması” deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar. Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!" from Selahattin Demirtaş Eski HDP Eş Genel Başkanı
    Selahattin DemirtaşEski HDP Eş Genel Başkanı

  2. E﻿rdoğan, Sisi'yle selamlaşıp tokalaştı

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı  Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı. Erdoğan ile Sisi arasındaki tokalaşma, Mısır'daki darbeden 9 yıl sonra, geçen sürede iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu.

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  4. Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Deprem TSİ 02.25'te deniz yüzeyinin 48,05 kilometre derinliğinde meydana geldi.

    Merkez üssünün ise Datça'ya 107,44 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

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    Depremin Muğla'nın diğer ilçelerinin yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği bildiriliyor.

    Deprem'n merkez üssü
    Copyright: AFAD
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