Canlı
Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. TSİ 02.25'te meydana gelen Depremin Muğla'nın diğer ilçelerinin yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği bildiriliyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Demirtaş: Bunca haksızlığa ve zulme rağmen söylüyoruz; korkmayın siz de söyleyin, savaşa hayır
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nı başlatarak Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenlemesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savaşa hayır" mesajı verdi.
MSB: 'Pençe Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi'
Dış basında Pençe-Kılıç Hava Harakâtı: 'İstanbul saldırısından bir hafta sonra Kürt militanlar hedef alındı'
Demirtaş paylaşımında, "İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Yaşasın barış demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır" diye yazdı.
Erdoğan, Sisi'yle selamlaşıp tokalaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı. Erdoğan ile Sisi arasındaki tokalaşma, Mısır'daki darbeden 9 yıl sonra, geçen sürede iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu.Daha fazla bilgi
Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Uzun süredir yoğun bakımda olan Türkiye’nin önemli spor yazarlarından gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti.Daha fazla bilgi
Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem TSİ 02.25'te deniz yüzeyinin 48,05 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Merkez üssünün ise Datça'ya 107,44 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.
Depremin Muğla'nın diğer ilçelerinin yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya'nın bazı bölgelerinde de hissedildiği bildiriliyor.