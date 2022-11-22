AYM'den Veli Saçılık için hak ihlali ve tazminat kararı

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Veli Saçılık’ın, 2018'de Kızılay’da polis tarafından gözaltına alınması ve bu esnada yaralanmasına ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmemesini hak ihlali saydı.

AYM, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı” ile “insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele yasağının” ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğinin yeniden soruşturma yapılması amacıyla Ankara Başsavcılığına gönderilmesine ve Saçılık’a 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 18 Ekim tarihli kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Ankara’da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kesintisiz 11 ay yasaklanmasının ve eylemlere zor kullanılarak müdahale edilmesinin de Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.

AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve kötü muamele iddialarının araştırılması amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.

Karar uyarınca, polisler hakkında bir kez daha soruşturma başlatılacak.

Veli Saçılık kimdir?

Veli Saçılık, 2000'de Burdur Cezaevi'nde Hayata Dönüş Operasyonu sırasında cezaevi duvarını yıkmak isteyen dozerin kepçe darbesi sonucu bir kolunu kaybetti.

Yeniden yargılanıp beraat ettikten sonra memuriyete kabul edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda sosyolog olarak çalışırken darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK ile ihraç edildi.

Kendisi gibi KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevine destek vermek için Ocak 2018’de Ankara'da Yüksel Caddesi'ne gitti.

Polis müdahalesiyle gözaltına alınarak minibüse bindirildi.

Gözaltı işlemleri sırasında bir eylemcinin minibüse ittirilerek bindirilmeye çalışmasına tepki gösterdi.

Polisin sert müdahalesine maruz kaldı, yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkıldı.

Saçılık, ifadesinin ardından kötü muamele iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Sulh Ceza Hakimliği'nin de itirazını reddetmesi sonrası Saçılık, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.