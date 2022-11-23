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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem: İçişleri Bakanı Soylu, 'Bize ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır' dedi
TSİ 04:08'te Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara, Eskişehir, Yalova, Karabük, Bilecik, Kütahya, Balıkesir ve Edirne'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır" dedi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de depremle ilgili olarak "Çok şiddetli hissettik. Herkes sokaklarda. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma ve ölüm haberi yok" diye konuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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AFAD: Düzce'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
AFAD, Düzce'de TSİ 04:30'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer de deprem sonrası açıklama yaptı
Düzce Belediye Başkanı Özlü: Depremi çok şiddetli hissettik; insanlar evlerinin dışında, elektrikler kesik
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Çok şiddetli hissettik. Şu anda insanlar evlerinin dışında" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Düzce Valiliği'ne, AFAD'a ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun" dedi.
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem
TSİ 04:08'te Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Balıkesir’de de hissedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
AFAD, depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.