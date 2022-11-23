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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem: İçişleri Bakanı Soylu, 'Bize ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır' dedi

TSİ 04:08'te Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara, Eskişehir, Yalova, Karabük, Bilecik, Kütahya, Balıkesir ve Edirne'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır" dedi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de depremle ilgili olarak "Çok şiddetli hissettik. Herkes sokaklarda. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma ve ölüm haberi yok" diye konuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  2. Düzce Belediye Başkanı Özlü: Depremi çok şiddetli hissettik; insanlar evlerinin dışında, elektrikler kesik

    Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü
    Copyright: DHA

    Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Çok şiddetli hissettik. Şu anda insanlar evlerinin dışında" dedi.

    Quote Message: Biz deprem kuşağında bir şehiriz. Düzce'de depremle ilgili 30 yıla yakın bir zaman geçti. Konutlarımız %80 oranında yenidir. Bütün ekiplerimizle dışarıda olacağız. Elektrikler kesik. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, yıkım, ölüm haberi yok. Ben uykudaydım. Hissettik. Bütün evin dolapları açıldı. Bütün cam eşyalar kırıldı. Depremi bundan 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız. Son dönemde yeni kuşak buna alışkın değil. İnsanların büyük kısmı dışarıda ve depremden sonra artçı sarsıntılar yaşıyoruz." from Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanı
    Faruk ÖzlüDüzce Belediye Başkanı

  3. İçişleri Bakanı Soylu: Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi yok

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Düzce Valiliği'ne, AFAD'a ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını açıkladı.

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  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun" dedi.

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  5. Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem

    TSİ 04:08'te Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Balıkesir’de de hissedildi.

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

    AFAD, depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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