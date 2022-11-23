Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem: İçişleri Bakanı Soylu, 'Bize ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır' dedi

Quote Message: Biz deprem kuşağında bir şehiriz. Düzce'de depremle ilgili 30 yıla yakın bir zaman geçti. Konutlarımız %80 oranında yenidir. Bütün ekiplerimizle dışarıda olacağız. Elektrikler kesik. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, yıkım, ölüm haberi yok. Ben uykudaydım. Hissettik. Bütün evin dolapları açıldı. Bütün cam eşyalar kırıldı. Depremi bundan 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız. Son dönemde yeni kuşak buna alışkın değil. İnsanların büyük kısmı dışarıda ve depremden sonra artçı sarsıntılar yaşıyoruz." from Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanı

Biz deprem kuşağında bir şehiriz. Düzce'de depremle ilgili 30 yıla yakın bir zaman geçti. Konutlarımız %80 oranında yenidir. Bütün ekiplerimizle dışarıda olacağız. Elektrikler kesik. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, yıkım, ölüm haberi yok. Ben uykudaydım. Hissettik. Bütün evin dolapları açıldı. Bütün cam eşyalar kırıldı. Depremi bundan 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız. Son dönemde yeni kuşak buna alışkın değil. İnsanların büyük kısmı dışarıda ve depremden sonra artçı sarsıntılar yaşıyoruz."