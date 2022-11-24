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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün açıklayacak.
Açıklama, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantı sonrası bugün TSİ 14:00'te açıklanacak.
TCMB geçen ay politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistler politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında yaptığı açıklamada, “Faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demişti.