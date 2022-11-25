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Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çarşamba günü AFAD'a göre 5,9, Kandilli Rasathanesi'ne göre 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği Düzce'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'e yakınının tamamlandığını açıkladı. Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak, ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Çorlu'daki tren kazasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi. Karasu diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanacak.Daha fazla bilgi
Düzce'de acil yıkılacak ağır hasarlı 71 bina tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çarşamba günü AFAD'a göre 5,9, Kandilli Rasathanesi'ne göre 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği Düzce'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'e yakınının tamamlandığını açıkladı.
Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak, ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.
Kurum, "Bu tespitlerle birlikte kira, eşya gibi yardımları da vatandaşlarımıza veriyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle acil yıkılacak binalarda koordinasyonu yürüteceğiz” diye konuştu.
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