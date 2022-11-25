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Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çarşamba günü AFAD'a göre 5,9, Kandilli Rasathanesi'ne göre 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği Düzce'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'e yakınının tamamlandığını açıkladı. Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak, ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Çorlu'daki tren kazasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi

    Ç﻿orlu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi. Karasu diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanacak.

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  2. Düzce'de acil yıkılacak ağır hasarlı 71 bina tespit edildi

    Düzce Adliyesi
    Copyright: DHA

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çarşamba günü AFAD'a göre 5,9, Kandilli Rasathanesi'ne göre 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği Düzce'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'e yakınının tamamlandığını açıkladı.

    Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak, ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.

    Kurum, "Bu tespitlerle birlikte kira, eşya gibi yardımları da vatandaşlarımıza veriyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle acil yıkılacak binalarda koordinasyonu yürüteceğiz” diye konuştu.

    Düzce’de 6 büyüklüğünde deprem: 1'i ağır, 17 yaralının tedavisi sürüyor

    Quote Message: Vatandaşlarımız bugüne kadar yaptığımız hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden, hasartespit.gov.tr adresinden öğrenebilir. Az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlarımız ise evlerine giremeyecekler, binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz." from Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
    Murat KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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