Quote Message: Vatandaşlarımız bugüne kadar yaptığımız hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden, hasartespit.gov.tr adresinden öğrenebilir. Az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlarımız ise evlerine giremeyecekler, binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz." from Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Vatandaşlarımız bugüne kadar yaptığımız hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden, hasartespit.gov.tr adresinden öğrenebilir. Az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlarımız ise evlerine giremeyecekler, binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz."