Kabine toplantısında sözleşmeliye kadro ve EYT gündemde olacak

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Kasım ayının son Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda ana gündem maddeleri sözleşmeli personele kadro ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmaları olacak.

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" demişti.

Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

15:00'te başlayacak Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.

EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

Fahiş fiyat uygulaması yapanlara tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de ele alınacak.