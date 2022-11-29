Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri için 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlıyor

    turkey economy
    Copyright: Getty Images

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri için 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

    Bakan Bilgin, perşembe günü Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geleceğini söyledi.

    Her iki tarafı davet ettiklerini belirten Bilgin, "Birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında çalışmalarına başlayacak.

    Perşembe günü gerçekleşecek görüşmede komisyonun ilk toplantısının tarihinin de belli olması bekleniyor.

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