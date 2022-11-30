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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 572 kilo esrar yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Lice kırsalında tespit edilen 3 ayrı noktada 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 572 kilo esrar yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Lice kırsalında tespit edilen 3 ayrı noktada 572 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi" denildi.