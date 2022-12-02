Kaftancıoğlu 'İmamoğlu'na hakaret ettiği' iddialarını yalanladı: Nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, kullanmam

Reuters Copyright: Reuters Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu Image caption: Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan seri paylaşımlar yaparak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ettiği" iddialarını yalanladı.

Canan Kaftancıoğlu, "En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine...Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan 'şizofreni' ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan" dedi.

Kaftancıoğlu ayrıca, kendisinin söylediği iddia edilen diğer ifadelerin ise "ırkçı ve ayrımcı" olduğunu belirterek, "Yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde farklı gazetelerde yayımlanan bazı köşe yazılarında, Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir gerilim yaşandığı iddia edilmişti.

Bu yazılardan bazılarında, Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu hakkında sert ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

Bir yazıda, Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu için daha önce “Aptal” ve “Müteahhit kafalı” ifadelerini kullandığı ve son olarak da “Şizofren gibi davranıyor” dediği; bir başka yazıda ise İmamoğlu’nun alternatif bir il teşkilatı kurduğu iddia edilmişti.

İmamoğlu ise yaptığı kısa açıklamada "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum” demişti.