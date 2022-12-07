Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılıyor

Getty Images Copyright: Getty Images

Asgari ücrete 2023 yılında yapılacak zammı görüşmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez bugün toplanıyor.

Komisyonda işveren adına TİSK, işçiler adına, TÜRK-İŞ ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları olacak. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak. Henüz tarihi kesinleşmeyen üçüncü toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Aralık ayının son haftası itibariyle zam oranının açıklanması bekleniyor.

Son olarak 2023 asgari ücret zamlarıyla lgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretli çalışan oranının yüzde 37 düzeyinde olduğunu belirterek "Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.

Bilgin, bir gazetecinin sorduğu "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna yanıt olarak ise "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay,asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söylüyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise "Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 lira olmalıdır" dedi.

Asgari ücret şu an net 5 bin 500 TL. Bu yıl Ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, Temmuz ayında yapılan ikinci bir zamla net 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.