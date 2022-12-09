Bilgin: EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız, ay sonunda Meclis'e getireceğiz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla ilgili 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı.

Asgari ücretle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Bilgin, "Bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı. Üçlü bir masada görüşmeler devam ediyor. 'Kamuoyunun beklentisi nedir diye?' Türkiye çapında bir araştırma yaptırdık. Benim burada komisyon çalışmalarını sürdürürken, rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Sık sık asgari ücretin yüzde 60 düzeyinde oluştuğu söyleniyor. Bu doğru değil, asgari ücretlerin oranı yüzde 38 küsür. O da küçümsenecek bir rakam değildir. Onu ciddiye almamız lazım.” dedi.

Bakan Bilgin EYT konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri, Türk kamuoyunun da en fazla ilgilendiği sorunlardan biri. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor.

"EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Burada temel üç kriter var. Bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına kadar ne kadar insan emekli olabilirdi, onu açıklamıştım. 1.5 milyon demiştim. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Türkiye'nin emekçileri, önümüzdeki günlerde asgari ücrette emekçilerimizden yana tavır alacağız. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük, Meclis'e gelecek. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır."