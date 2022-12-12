Antalya'da sel: Finike ve Kumluca'da büyük maddi hasar oluştu

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Antalya'da akşam saatlerinde başlayıp gece boyu etkili olan yağış ve fırtına, Finike ve Kumluca ilçelerinde sellere neden oldu. Büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kumluca'da ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı'nın taşmasıyla çok sayıda evde su baskını yaşandı, taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklendi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, seralarda da çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

Finike'de de Yeşilyurt Mahallesi'nde sel büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi.

Kentte Çarşamba ve Perşembe günleri de yağışın etkili olması bekleniyor.