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Antalya'da sel: Finike ve Kumluca'da büyük maddi hasar oluştu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı, seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Selde can kaybı yok. İki ilçede eğitime bir gün ara verildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
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Kabine ekonomi ve EYT gündemiyle toplanıyor
Kabine bugün, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanıyor.
15 günde bir yapılan toplantının gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme, asgari ücret ve sözleşmeli işçi konularının öne çıkması bekleniyor.
Öte yandan Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği teklifi de değerlendirilecek, düzenlemenin takvimi konuşulacak.
Antalya'nın iki ilçesinde seller büyük maddi hasara neden oldu
Antalya'da akşam saatlerinde başlayıp gece boyu etkili olan yağış ve fırtına, Finike ve Kumluca ilçelerinde sellere neden oldu. Büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Kumluca'da ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı'nın taşmasıyla çok sayıda evde su baskını yaşandı, taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklendi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, seralarda da çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.
Finike'de de Yeşilyurt Mahallesi'nde sel büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi.
Kentte Çarşamba ve Perşembe günleri de yağışın etkili olması bekleniyor.