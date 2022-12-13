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Erdoğan'dan iki çelik fabrikasındaki grevleri erteleme kararı: 'Milli güvenliği bozucu nitelikte'

Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Metal-İş Sendikası ve Özçelik-İş Sendikası tarafından iki fabrikada alınan grev kararının, "milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle" 60 gün ertelendiği belirtildi. Türkiye'de gün boyu yaşananlar canlı anlatım sayfamızda...

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Canlı anlatım

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  1. İki metal fabrikasındaki grevler Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

    Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Metal-İş Sendikası ve Özçelik-İş Sendikası tarafından iki fabrikada alınan grev kararının, "milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle" 60 gün ertelendiği belirtildi.

    Resmi gazetedeki kararda "...grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

    Kocaeli'nde Bekaert şirketine ait İzmit ilçesindeki fabrikada Birleşik Metal-İş, yine aynı şirkete ait Kartepe ilçesindeki fabrikada ise Özçelik-İş Sendikası tarafından grev planlanıyordu.

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