İlaç sıkıntısı: Fiyatları belirleyen kur değerinde artış yapıldı

Türkiye'de son günlerde bazı ilaçların bulunamaması üzerine, ilaç fiyatlarını belirleyen euro kuru yüzde 36,77 artırıldı.

Bu artışla euro kuru 10,75 TL'ye sabitlenmiş oldu. Reel kur ise 19,80 TL civarında.

Normalde Şubat ayında yapılması planlanan fiyat artışına dair karar, "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da adımı "ilaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım" olarak niteledi.

Sağlık Bakanlığı her yıl ilaçları fiyatlandırırken sabit bir euro kuru belirliyor ve ilaçların fiyatı, bu sabit kur üzerinden hesaplanıyor.

Eczacılar ilaç sıkıntısının, bu kur farkından kaynaklandığını savunuyor.

Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.