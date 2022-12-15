imamoğlu destekçileri
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Altılı Masa liderleri, İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası bugün İstanbul'da ortak miting yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesinin ardından Altılı Masa liderleri Perşembe günü İstanbul Saraçhane'de ortak miting yapacak. Saat 16.00'da başlayacak mitingi ve Türkiye'deki diğer gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz...

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Canlı anlatım

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  1. Dış basın karar hakkında ne yazdı?

    imamoğlu destekçisi kadınlar
    Copyright: Getty Images

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi yabancı basında da yer buldu.

    İngiliz ve Amerikan gazeteleri, kararı gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilişkilendiren yorumlarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yükselişinin de benzer bir hapis kararıyla hız kazanmış olduğunu hatırlatıyor.

    Guardian: Muhalefete yönelik baskının son adımı

    İngiliz Guardian gazetesi, yargının İmamoğlu kararının, seçimler öncesi ana muhalefet partisinin kilit isimleri üzerindeki baskının artırılmasının son adımı olduğunu yazdı.

    "İmamoğlu'nun siyasi talihi bazen Erdoğan'ınkini andırıyor"

    İmamoğlu'nun, biri iptal edilen iki seçimi de kazanarak İBB Başkanı olduğunu hatırlatan Financial Times, "O günden beri hükümet İmamoğlu'nun elini kolunu bağlıyor, belediye varlıklarını donduruyor, devlet bankalarından kredi almalarını engelliyor, yabancı tahvil piyasalarından borç almasının önünü tıkıyor" yazdı.

    FT, Erdoğan ile İmamoğlu'nun siyasi yaşamlarının da bir karşılaştırmasını da yaptı:

    "İmamoğlu'nun siyasi talihi bazen Erdoğan'ınkini yansıtıyor. Erdoğan 1994'te İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra ünü ülke geneline yayılmıştı. Ardından 1998'de okuduğu bir şiirde halkı nefrete sevk etmekten suçlu bulunmuş, siyasetten men edilerek başkanlığı bırakmak zorunda kalmış ve dört ay hapis yatmıştı.

    "Erdoğan'ın haksız yere mahkum edildiği algısı seçmenleri ateşlemiş ve dört yıl sonraki seçimlerde Erdoğan'ın İslamcı köklere sahip partisi seçimi kolaylıkla kazanmıştı."

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  3. Dünden bu yana neler yaşandı?

    imamoğlu
    Copyright: Getty Images
    • İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
    • Mahkeme, İmamoğlu’nun, siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.
    • Kartal Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmayan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
    • Kararın açıklanmasının ardından hem siyasi liderler ve belediye başkanları, hem de halk Saraçhane'ki İBB önünde toplandı
    • Akşam saatlerinde İmamoğlu ve Akşener burada birer konuşma yaptı
    • Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretini yarıda kesip Türkiye'ye döndü, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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