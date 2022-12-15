Altılı Masa liderleri, İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası bugün İstanbul'da ortak miting yapacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi yabancı basında da yer buldu.

İngiliz ve Amerikan gazeteleri, kararı gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilişkilendiren yorumlarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yükselişinin de benzer bir hapis kararıyla hız kazanmış olduğunu hatırlatıyor.

Guardian: Muhalefete yönelik baskının son adımı

İngiliz Guardian gazetesi, yargının İmamoğlu kararının, seçimler öncesi ana muhalefet partisinin kilit isimleri üzerindeki baskının artırılmasının son adımı olduğunu yazdı.

"İmamoğlu'nun siyasi talihi bazen Erdoğan'ınkini andırıyor"

İmamoğlu'nun, biri iptal edilen iki seçimi de kazanarak İBB Başkanı olduğunu hatırlatan Financial Times, "O günden beri hükümet İmamoğlu'nun elini kolunu bağlıyor, belediye varlıklarını donduruyor, devlet bankalarından kredi almalarını engelliyor, yabancı tahvil piyasalarından borç almasının önünü tıkıyor" yazdı.

FT, Erdoğan ile İmamoğlu'nun siyasi yaşamlarının da bir karşılaştırmasını da yaptı:

"İmamoğlu'nun siyasi talihi bazen Erdoğan'ınkini yansıtıyor. Erdoğan 1994'te İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra ünü ülke geneline yayılmıştı. Ardından 1998'de okuduğu bir şiirde halkı nefrete sevk etmekten suçlu bulunmuş, siyasetten men edilerek başkanlığı bırakmak zorunda kalmış ve dört ay hapis yatmıştı.

"Erdoğan'ın haksız yere mahkum edildiği algısı seçmenleri ateşlemiş ve dört yıl sonraki seçimlerde Erdoğan'ın İslamcı köklere sahip partisi seçimi kolaylıkla kazanmıştı."

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