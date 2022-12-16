Canlı
Diyarbakır'da polis servisi geçişi sırasında patlama: 2 kişi gözaltında
Diyarbakır-Mardin karayolunda göreve giden polisleri taşıyan servisin geçişi sırasında yol kenarına park etmiş bir araçta patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu "olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı" açıklamasını yaptı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
Canlı anlatım
time_stated_uk
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı
İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve iki kişi daha, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 16 şüpheli dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in tutuklanmasına karar verildi.
Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında patlama: 2 polis hafif yaralı
Diyarbakır-Mardin karayolunda, göreve giden polisleri taşıyan servisin geçişi sırasında yol kenarına park etmiş bir araçta patlama meydana geldi.
İçişleri Bakanı Soylu "olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.
Olay yerine giden Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, saldırının kiralık bir araçla yapıldığını belirtti; "Sabah 5:10 sularında çevik kuvvet otobüsü göreve giderken park etmiş bir araç patlatılarak saldırı yapılmıştır. Sekiz polis, bir sivil arkadaşımız tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi, yedisi taburcu edildi, diğer ikisi de kısa sürede taburcu olacaktır" dedi.
Vali Su, saldırının kiralık araçla yapıldığını, aracı kiralayan kişinin ve patlama sonrası bu kişiyi götüren taksi şoförünün gözaltına alındığını da belirtti.