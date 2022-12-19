Canlı
Polis memurunun HDP'li Encü'ye tokat atması hakkında inceleme başlatıldı
İstanbul Valiliği, dün Kadıköy'de bir polis memuru tarafından HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü'ye tokat atılması hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada daha sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Encü'nün polislere hakaret ettiği belirtildi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Erdoğan, Arjantin - Fransa maçını Doha’da izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin daveti üzerine Doha'ya giden Erdoğan, Lusail Stadyumu’nda oynanan Arjantin-Fransa final maçını seyretti.
Erdoğan, stadyumda Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk'la da sohbet etti.
Vakıfbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
Vakıfbank, 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde karşı karşıya geldiği İtalyan Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenildi.
Sarı-siyahlı takım, bu skorla Antalya'da gerçekleştirilen turnuvada ikincilik elde etti.
Eczacıbaşı Dynavit de turnuvada üçüncü oldu.
Güne başlarken bizi ne bekliyor?
Yeni haftanın ilk gününde Türkiye'nin politik ve ekonomik gündemi yoğun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te İstanbul'da Kadın Emeği Zirvesi'ne katılacak. Reuters'a göre Erdoğan'ın zirvede seçim öncesi ekonomik planını tartışması olası.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatte partisinin MYK toplantısına katılacak.
Merkez Bankası, saat 10.00'da Ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
Yine aynı saatte de TÜİK'in 2021 yılına ilişkin "nüfus ve konut sayımı" verileri yayımlanacak.
Polis memurunun HDP'li Encü'ye tokat atması hakkında inceleme başlatıldı
İstanbul Valiliği, dün Kadıköy’de HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye tokat atılması hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük” sloganıyla gerçekleştirilmek istenen eyleme polis müdahale etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde güvenlik güçleriyle tartışan Encü’ye bir polisin tokat attığı görüldü. Encü daha sonra gözaltına alındı, gece saatlerinde ise serbest bırakıldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada Encü’nün polislere hakaret ettiği ve izinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında da yakalama işlemi yapıldığı belirtildi.
Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Artı TV muhabiri Meral Danyıldız, Encü'ye tokat atıldığı anları çeken Mehmet Zeki'nin de gözaltına alındığını, ancak daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.
İyi haftalar
Herkese günaydın.
Türkiye'den öne çıkan haberleri bulabileceğiniz BBC Türkçe canlı anlatım sayfasına hoş geldiniz.
Gelişmelerle gün boyu karşınızda olacağız.
Güzel bir hafta geçirmeniz umuduyla...