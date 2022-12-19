Polis memurunun HDP'li Encü'ye tokat atması hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul Valiliği, dün Kadıköy’de HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye tokat atılması hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük” sloganıyla gerçekleştirilmek istenen eyleme polis müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde güvenlik güçleriyle tartışan Encü’ye bir polisin tokat attığı görüldü. Encü daha sonra gözaltına alındı, gece saatlerinde ise serbest bırakıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada Encü’nün polislere hakaret ettiği ve izinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında da yakalama işlemi yapıldığı belirtildi.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Artı TV muhabiri Meral Danyıldız, Encü'ye tokat atıldığı anları çeken Mehmet Zeki'nin de gözaltına alındığını, ancak daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.