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Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve saat 14.00'te başlayacak bu toplantıda yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda
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Bugün bizi neler bekliyor?
Günün en önemli gündem maddesi şüphesiz ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantı. Toplantıda işveren ve işçi temsilcilerinin pazarlığı sonucunda 2023 yılı asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Aynı dakikalarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi de Meclis'te grup toplantılarını gerçekleştirecek.
İBB CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı'nın aktardığına göre CHP'nin toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.
Kösedağı konuya ilişkin Twitter mesajında, birlik ve beraberlik mesajının verileceğini ifade etti.
TÜİK tarafından Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile Aralık ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Veriler saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.
Dünya Kupası arasının ardından futbol takımları resmi maçlarına Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ile başlayacak. Detaylı programa buradan bakabilirsiniz.
Asgari ücret beklentileri neler?
Karar öncesinde yeni asgari ücrete dair çeşitli beklentiler dile getirilmeye başlandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin 10 bin 128 TL olması gerektiğini söyledi.
HDP 12 bin 500 TL, İYİ Parti ise 9 bin 600 TL talep etti.
İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi ve işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin devam etmesi gerektiğini belirtti.
Türk İş Başkanı Ergün Atalay kırmızı çizgilerinin dört kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 7 bin 785 TL olduğunu söyledi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının yarısına yakın olan 13 bin 200 TL'ye çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu, asgari ücretin yaklaşık 2,5 katına çıkması anlamına geliyor.
Basında asgari ücretin 8 bin 500 TL olacağına dair iddialar yer almıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada “Enflasyonun reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücret olacağından emin olun” dedi.
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin alım gücünün olağanüstü düştüğünü söyledi ve “Türkiye’nin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtulması lazım” diye konuştu:
"Dünyanın hiç bir ülkesinde asgari ücret bu kadar konuşulmaz. Yani asgari ücretle çalışanların oranı bir çok toplumda yüzde 2-3-5'tir. Türkiye'de asgari ücret ortalama bir ücret. Bu oran yüzde 50'yi aşmış durumda.
“Biz aslında asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz. Asgari ücreti konuşurken aslında devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmeyi konuşuyoruz. O yüzden son derece önemli."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve saat 14.00’te başlayacak bu toplantıda yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık’ta, ikincisi ise 14 Aralık’ta yapılmıştı.
Bu toplantı için Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan istenen veriler değerlendirilecek.
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