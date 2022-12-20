Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanıyor

Karar öncesinde yeni asgari ücrete dair çeşitli beklentiler dile getirilmeye başlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin 10 bin 128 TL olması gerektiğini söyledi.

HDP 12 bin 500 TL, İYİ Parti ise 9 bin 600 TL talep etti.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi ve işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay kırmızı çizgilerinin dört kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 7 bin 785 TL olduğunu söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının yarısına yakın olan 13 bin 200 TL'ye çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu, asgari ücretin yaklaşık 2,5 katına çıkması anlamına geliyor.

Basında asgari ücretin 8 bin 500 TL olacağına dair iddialar yer almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada “Enflasyonun reel ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bir asgari ücret olacağından emin olun” dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin alım gücünün olağanüstü düştüğünü söyledi ve “Türkiye’nin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtulması lazım” diye konuştu:

"Dünyanın hiç bir ülkesinde asgari ücret bu kadar konuşulmaz. Yani asgari ücretle çalışanların oranı bir çok toplumda yüzde 2-3-5'tir. Türkiye'de asgari ücret ortalama bir ücret. Bu oran yüzde 50'yi aşmış durumda.

“Biz aslında asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz. Asgari ücreti konuşurken aslında devletin toplumla yaptığı en büyük sözleşmeyi konuşuyoruz. O yüzden son derece önemli."