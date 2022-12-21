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MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi; eğlence vergisi sıfırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) değerleme oranı 2023 yılında yüzde 61.5 olarak; film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi de yüzde sıfır olarak belirlendi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Bugün bizi neler bekliyor?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilerinin Meclis grup toplantılarında konuşacak.
Akşener'in konuşması 10.30'da; Erdoğan'ınki ise 12.00'de başlayacak.
Erdoğan için ise yoğun bir gün olacak. Cumhurbaşkanı, grup toplantısının ardından Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i kabul edecek.
Ardından da akşam Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Antalya'da olacak. Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Kanaat Önderleri Toplantısı'na katılacak.
TÜİK'in Ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verileri saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.
Dün başlayan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçları devam edecek.
MTV’de yeniden değerleme oranı yarıya indirildi; eğlence vergisi sıfırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) değerleme oranı 2023 yılında yüzde 61.5 olarak; film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi de yüzde sıfır olarak belirlendi.
Yüzde 122,9 olarak belirlenecek MTV değerleme oranında, Cumhurbaşkanı’nın yüzde 50’ye kadar indirim yapma yetkisi kullanıldı.
Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan eğlence vergisi yüzde 10 olarak uygulansa da geçen Mayıs ayında 31 Aralık tarihine kadar sıfıra indirilmişti. Ancak alınan son kararla sıfırlanmış oldu.
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