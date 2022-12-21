MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi; eğlence vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) değerleme oranı 2023 yılında yüzde 61.5 olarak; film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi de yüzde sıfır olarak belirlendi.

Yüzde 122,9 olarak belirlenecek MTV değerleme oranında, Cumhurbaşkanı’nın yüzde 50’ye kadar indirim yapma yetkisi kullanıldı.

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan eğlence vergisi yüzde 10 olarak uygulansa da geçen Mayıs ayında 31 Aralık tarihine kadar sıfıra indirilmişti. Ancak alınan son kararla sıfırlanmış oldu.