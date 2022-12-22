İmamoğlu: Bu saatten sonra Erdoğan’ın kâbusuyum

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kâbusa dönüştüğünü söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan 6’lı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti” dedi.

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na kendisiyle ilgili kullandığı “başka ebeveynler arıyor” ifadelerine de yanıt verdi ve “Herkesin ebeveyni belli. Bunu da hakeret kabul edebilirim ama gündemime dahi almıyorum. Genel başkanımızın baba oğul ilişkisi ifadelerinden gurur ve onur duyuyorum” dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grup toplantısında kürsüye davet etmemesine ilişkin soruya, “beklentisi olmadığı ama olası bir davete karşı da hazırlığı olduğu” yönünde cevap verdi.

İBB Başkanı, verilen hapis cezası sonrasında kendisine destek mesajı ileten eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da, “Diline, yüreğine sağlık” dedi.

İmamoğlu’nun söyleşisinden öne çıkan bazı cümleler şöyle:

Quote Message: Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler. Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler.