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Demirtaş: Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin aday belirleme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir" dedi. T24'e verdiği röportajda Demirtaş, demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlanması durumunda adaylık için kamuoyunda ismi geçen her siyasetçinin seçimi kazanabileceğini söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. HDP: DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alınıyor

    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi'ne polis baskını yapıldığını ve partinin eş genel başkanı Keskin Bayındır'ın gözaltına alındığını duyurdu.

    HDP'den yapılan açıklamada, DBP yöneticilerinin de gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir" dedi.

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  2. Bugün bizi neler bekliyor?

    Haftanın son günü başlıyor.

    Öne çıkan gündem maddelerinden ilki Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılanması.

    Tutuklu yargılanan Fincancı, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de Çalar Saat programının konuğu oluyor. Program saat 09.00'da başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katılacak.

    Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen ara bugün bitiyor. Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü, HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçları ile ligde 15. hafta başlayacak.

  3. Demirtaş: Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir

    HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin aday belirleme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir” dedi.

    T24’ten Murat Sabuncu'ya verdiği röportaj Demirtaş, demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlanması durumunda adaylık için kamuoyunda ismi geçen her siyasetçinin seçimi kazanabileceğini söyledi.

    'Konuşmak, aynılaşmak değildir'

    Quote Message: Yaşanan tüm acılara, bize yapılan bunca zulme rağmen halkın içinde bulunduğu felaketten çıkışa katkı verebileceğine inansam Erdoğan ve Bahçeli ile de görüşürüm, konuşurum, tartışırım. Onları dinlerim, kendi görüşlerimi de onlara anlatırım. Dolayısıyla şunu büyük bir özgüvenle belirtmek isterim ki, biz düşüncelerimize ve çözüm projelerimize güveniyoruz, herkesi dinlemeye de sonuna kadar açığız. Buna Akşener de Altılı Masanın tüm aktörleri de dahildir. Konuşmak, aynılaşmak değildir. Birbirini anlamaya, çözümlerde buluşmaya çalışmaktır. Ancak Türkiye’de birbiriyle oturup konuşmayı bile düşmanlaştırmaya, buradan kutuplaşma çıkarmaya çalışan utanç verici, saldırgan bir zihniyet var. Bu zehirli dile, yanlış politikalara teslim olmadan, diyaloğa açık olmak en doğrusudur diye düşünüyorum.

  4. Günaydın

    BBC Türkçe'nin canlı anlatım sayfasına hoş geldiniz.

    Haftanın son gününde Londra'dan herkese günaydın.

    Türkiye'de gün boyu öne çıkan gelişmeleri burada bulabilirsiniz.

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