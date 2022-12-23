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Demirtaş: Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin aday belirleme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir" dedi. T24'e verdiği röportajda Demirtaş, demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlanması durumunda adaylık için kamuoyunda ismi geçen her siyasetçinin seçimi kazanabileceğini söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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HDP: DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır gözaltına alınıyor
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi'ne polis baskını yapıldığını ve partinin eş genel başkanı Keskin Bayındır'ın gözaltına alındığını duyurdu.
HDP'den yapılan açıklamada, DBP yöneticilerinin de gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir" dedi.
Bugün bizi neler bekliyor?
Haftanın son günü başlıyor.
Öne çıkan gündem maddelerinden ilki Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılanması.
Tutuklu yargılanan Fincancı, ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de Çalar Saat programının konuğu oluyor. Program saat 09.00'da başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katılacak.
Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen ara bugün bitiyor. Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü, HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçları ile ligde 15. hafta başlayacak.
Demirtaş: Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin aday belirleme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir” dedi.
T24’ten Murat Sabuncu'ya verdiği röportaj Demirtaş, demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlanması durumunda adaylık için kamuoyunda ismi geçen her siyasetçinin seçimi kazanabileceğini söyledi.
'Konuşmak, aynılaşmak değildir'
Günaydın
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Haftanın son gününde Londra'dan herkese günaydın.
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