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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de yaş aralığının henüz değerlendirildiğini açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenlemede, "Yaş aralığı olabilir mi?" şeklindeki soruya, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" yanıtını verdi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de yaş aralığının henüz değerlendirildiğini açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenlemede, “Yaş aralığı olabilir mi?” şeklindeki soruya, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" yanıtını verdi.
Bilgin, Haber Global canlı yayınında soruları yanıtladı.
Bakan Bilgin, "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocak’a varmadan biz masamızdan kaldırırız, yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" şeklinde cevapladı.
Ancak geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), AKP'nin kabul edilen grup önerisiyle 26 Aralık Pazartesi tarihinde başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara vermesine karar verilmişti.
Muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilen öneriye göre gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki öneri kabul edildi.
EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadı.