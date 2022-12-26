Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de yaş aralığının henüz değerlendirildiğini açıkladı

Quote Message: Aralık başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayılar her ay artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. 1 milyon 900 bin kişi, yaş şartı hiç konmasaydı, diğer iki şartı yani prim gün sayısını ve süresini yerine getirdiyse emekli olabilecekti. from Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Aralık başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayılar her ay artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. 1 milyon 900 bin kişi, yaş şartı hiç konmasaydı, diğer iki şartı yani prim gün sayısını ve süresini yerine getirdiyse emekli olabilecekti.