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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de yaş aralığının henüz değerlendirildiğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenlemede, "Yaş aralığı olabilir mi?" şeklindeki soruya, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" yanıtını verdi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda...

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  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de yaş aralığının henüz değerlendirildiğini açıkladı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenlemede, “Yaş aralığı olabilir mi?” şeklindeki soruya, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi" yanıtını verdi.

    ​​Bilgin, Haber Global canlı yayınında soruları yanıtladı.

    Bakan Bilgin, "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocak’a varmadan biz masamızdan kaldırırız, yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" şeklinde cevapladı.

    Ancak geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), AKP'nin kabul edilen grup önerisiyle 26 Aralık Pazartesi tarihinde başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara vermesine karar verilmişti.

    Muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilen öneriye göre gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki öneri kabul edildi.

    EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadı.

    Quote Message: Bu işverenlerin kredi limitleriyle ilgili değil. EYT'liler, emekli olmaları durumunda biliyorsunuz kıdem tazminatı alacaklar. İşverenler, onlar adına bir kredi alacaklar ama ödemeyi biz işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz.
    Quote Message: Emekli olanlar, çalışmaya devam ederlerse, aynı işçiler işlerinde çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O destek primi şimdi yüksek, emekli olup çalışanları, çalıştırmasınlar diye yüksek. Onu emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeyi düşünüyoruz.
    Quote Message: Aralık başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayılar her ay artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. 1 milyon 900 bin kişi, yaş şartı hiç konmasaydı, diğer iki şartı yani prim gün sayısını ve süresini yerine getirdiyse emekli olabilecekti. from Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
    Vedat BilginÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’de yaş aralığının henüz değerlendirildiğini açıkladı
    Copyright: DHA
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