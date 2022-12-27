İzmir açıklarında üç günde 182 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçelerinde 182 göçmen kurtarıldı. Seferihisar ilçesinde ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kişi yakalandı.

DHA’nın haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23-26 Aralık tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili, Seferihisar ve Çeşme açıklarında sal ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgelere ulaşan ekipler, Yunanistan’ın geri gönderdiği öne sürülen 182 göçmeni kurtardı.

Ekipler, Seferihisar ilçesinde açıklarında lastik bot içerisinde bir grup olduğu bilgisinin alınması üzerine tekrar harekete geçti ve 21 kişi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler işlemleri ve sağlık kontrolleri ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.