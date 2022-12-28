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İYİ Parti’li Çömez’den Sedat Peker açıklaması: “İki ülkeye belgeleri gönderdi”
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk TV'deki yayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker ile görüştüğünü açıkladı. Çömez'in sözlerine göre Peker kendisine, "Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek" açıklamasında bulundu. Gün boyunca gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…
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İYİ Parti’li Çömez’den Sedat Peker açıklaması: “İki ülkeye belgeleri gönderdi”
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk TV'deki yayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker ile görüştüğünü açıkladı.
Çömez görüşmenin nasıl gerçekleştiğine dair şunları söyledi:
“BAE'ye gitmedim, oradaki hekim arkadaşlarım, bazı hukukçu arkadaşlarım vasıtasıyla ulaştım ve kendisiyle görüntülü uzunca bir görüşme yaptım. İçinde bulunduğu durumu anlamaya çalıştım.”
Peker’in BAE tarafından getirilen katı kurallar yüzünden ifşalarına devam etmesinin mümkün olmadığını belirten Çömez, Peker’in SEGBİS ya da BAE’deki Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla hakkındaki davalarla ilgili ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.