İYİ Parti’li Çömez’den Sedat Peker açıklaması: “İki ülkeye belgeleri gönderdi”

Quote Message: Yapmayı planladığı ifşaatla ilgili, Türkiye'deki bugüne kadar açıkladığı, ifşa ettiği bilgilerin dışında sahip olduğu bilgileri ve belgeleri hukuki yollardan, resmi yollardan paylaşmak için hazır olduğunu vurguladı. Ben bunun hukuki zeminini bilememem ama böyle bir niyetinin olduğunu vurguladı. Eğer benden resmi yollardan bilgi ve belge almak isteyen devlet mekanizması çalışırsa hukuk çerçevesinde ben bunu yapmaya hazırım dedi, ki bu çok önemli bir şey. from Turhan Çömez İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı

Yapmayı planladığı ifşaatla ilgili, Türkiye'deki bugüne kadar açıkladığı, ifşa ettiği bilgilerin dışında sahip olduğu bilgileri ve belgeleri hukuki yollardan, resmi yollardan paylaşmak için hazır olduğunu vurguladı. Ben bunun hukuki zeminini bilememem ama böyle bir niyetinin olduğunu vurguladı. Eğer benden resmi yollardan bilgi ve belge almak isteyen devlet mekanizması çalışırsa hukuk çerçevesinde ben bunu yapmaya hazırım dedi, ki bu çok önemli bir şey.