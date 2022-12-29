TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Türk Lirası’nda mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı.

Buna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 31 Aralık’ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.