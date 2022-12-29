Canlı

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda...

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar sağlanacak.

    1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
    Copyright: Getty Images

  2. TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

    Türk Lirası’nda mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı.

    Buna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Buna göre 31 Aralık’ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

    TL mevduata stopaj desteği uzatıldı
    Copyright: Reuters
Yukarı dön