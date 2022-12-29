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TL mevduata stopaj desteği uzatıldı
Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda...
Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda...
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1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar sağlanacak.
TL mevduata stopaj desteği uzatıldı
Türk Lirası’nda mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı.
Buna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre 31 Aralık’ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.