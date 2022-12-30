İmamoğlu, Soylu’ya istifa çağrısını yineledi

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne “terör soruşturması” açmasından sonra Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu arasında başlayan tartışma sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı basın toplantısında İmamoğlu’nun soruşturmayla ilgili olarak kendisini aradığını şu sözlerle dile getirmişti:

“İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun’ diye bir ricası da olmuştur. Ama ‘Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız’ dedik ve yaptık.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu iddiaya “kuyruklu yalan” diyerek Soylu’yu telefon görüşmesini yayınlamaya yoksa istifa etmeye çağırdı.

Soylu, en son olarak Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" dedi.

İmamoğlu ise yine bu iddiayı yalanlayarak Soylu'yu istifaya çağırdı.