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Sabiha Gökçen’de uçuşlara sis engeli: İnişler diğer havalimanlarına yönlendiriliyor
İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Sabiha Gökçen’de uçuşlara sis engeli: İnişler diğer havalimanlarına yönlendiriliyor
İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir." denildi.
DHA’nın haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul’da sis nedeniyle dün de Boğaz’daki deniz ulaşımında aksamalar yaşanmıştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Brezilya’nın Santos kentinde Pele için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Tarihin en büyük futbolcuları arasında gösterilen Pele, 29 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Günaydın!
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