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İstanbul’da sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Dünden beri uçuşların etkilendiği Sabiha Gökçen Havalimanı da dün gece yapılan bir açıklamayla bugün ve yarın sefer iptallerinin beklendiğini duyurdu. Türkiye'den gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul’da sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi.
İptal edilen seferler arasında yoğun olarak kullanılan Bostancı-Karaköy-Kabataş, Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Maltepe seferleri de bulunuyor.
Dünden beri uçuşların etkilendiği Sabiha Gökçen Havalimanı da dün gece yapılan bir açıklamayla bugün ve yarın sefer iptallerinin beklendiğini duyurdu.
D-100 Karayolu’nda yoğun şekilde görülen sis, görüş mesafesini de düşürdü.
Özellikle Kartal ve Pendik'te, D-100 Karayolu’nda yoğun sis nedeniyle sürücüler kontrollü ve yavaş şekilde ilerledi.
Günaydın!
BBC Türkçe’den herkese merhaba.
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