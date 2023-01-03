İstanbul’da sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi

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İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi.

İptal edilen seferler arasında yoğun olarak kullanılan Bostancı-Karaköy-Kabataş, Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Maltepe seferleri de bulunuyor.

Dünden beri uçuşların etkilendiği Sabiha Gökçen Havalimanı da dün gece yapılan bir açıklamayla bugün ve yarın sefer iptallerinin beklendiğini duyurdu.

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D-100 Karayolu’nda yoğun şekilde görülen sis, görüş mesafesini de düşürdü.

Özellikle Kartal ve Pendik'te, D-100 Karayolu’nda yoğun sis nedeniyle sürücüler kontrollü ve yavaş şekilde ilerledi.