Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE’li mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlığın bu sabah yaptığı açıklamada görüşmenin dün gerçekleştiği, Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa’da yaşananların gündeme geldiği aktarıldı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Bakanımız ve Bakan Şeyh Abdullah, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişeleri ele almışlardır.

“Bakanlar, Kudüs'teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekmişlerdir.”

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir dün Harem-üş Şerif'e girmiş, bu Filistinli Müslümanların tepkisini çekmişti.