AYM, HDP’nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması talebini görüşecek

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“Altılı Masa”da yer alan siyasi partiler, yeni yılın ilk toplantısını bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.

“Hükümet programı” olarak da adlandırılan “temel politikalar” metnine liderlerin son noktayı koyması beklenen toplantıda, parlamento seçimine dönük ittifak ilkelerini belirlemek üzere yeni bir komisyonun kurulması gündemde.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “çok güzel bir çalışma yapıyoruz” diye tarif ettiği başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusunda ortak tutum alınması önerisini gündeme getirmesi bekleniyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan Atılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.