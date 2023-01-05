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AYM, HDP’nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması talebini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına yönelik talebi bugün görüşecek. Türkiye'den gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Altılı Masa bugün toplanacak

    Ayşe Sayın

    Ankara

    masa
    Copyright: altilimasa.biz

    “Altılı Masa”da yer alan siyasi partiler, yeni yılın ilk toplantısını bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştiriyor.

    “Hükümet programı” olarak da adlandırılan “temel politikalar” metnine liderlerin son noktayı koyması beklenen toplantıda, parlamento seçimine dönük ittifak ilkelerini belirlemek üzere yeni bir komisyonun kurulması gündemde.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “çok güzel bir çalışma yapıyoruz” diye tarif ettiği başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusunda ortak tutum alınması önerisini gündeme getirmesi bekleniyor.

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan Atılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

  2. İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

    sis
    Copyright: Getty Images

    İstanbul Boğazı bu sabah 06.20'den itibaren çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

    İstanbul için Meteoroloji tarafından sis uyarısı verilmişti.

    Sis günlerdir kentte deniz, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor.

    Daha önce de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çok sayıda sefer sis nedeniyle iptal edilmişti.

  3. AYM, HDP’nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması talebini görüşecek

    aym
    Copyright: dha

    Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına yönelik talebi bugün görüşecek.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması davasında hazırladığı iddianamede bloke konulmasını talep etmiş, bu talep AYM tarafından reddedilince 19 Aralık’ta talebini tekrarlamıştı.

  4. Günaydın!

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