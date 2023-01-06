ABD Dışişleri Turkey yerine Türkiye’yi kullanmaya karar verdi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı belgelerde Turkey yerine Türkiye kelimesini kullanacağını açıkladı.

Değişiklik talebinin Türkiye Büyükelçiliği’nden geldiğini açıklayan Price, konuşurken ülkenin adını İngilizce okunduğu gibi Turkey diye okuyacaklarını ekledi.

Voice of America’nın haberine göre Price bu isim değişikliğinin ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından da onaylandığını ekledi.

ABD’de Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye kelimesini daha önceden kullanmaya başlamıştı.

Türkiye’nin başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi pek çok uluslararası örgüt ve birlik, ülke ismi olarak Türkiye’yi kullanmaya başlamıştı.