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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya geldi. Akar, Londra'da ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirecek. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'da

    Akar ile Wallace
    Copyright: DHA

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya geldi.

    Akar, Londra'da ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirecek.

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