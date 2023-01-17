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Almanya’dan AKP Milletvekili Açıkgöz’ün konuşmasına tepki: Türk Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'daki konuşmasında PKK ve Gülen yapılanması için "Saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz" demesi üzerine, Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni çağırdı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Almanya’dan AKP Milletvekili Açıkgöz’ün konuşmasına tepki: Türk Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

    AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz
    Copyright: Twitter/@kulmustafa77_ac
    Image caption: AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz

    AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'daki konuşmasında PKK ve Gülen yapılanması için "Saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz” demesi üzerine, Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

    Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda Alman Dışişleri Bakanlığı, “Türk milletvekilinin yer aldığı görüntüler tekrarlanmamalı. Nefret söyleminin Almanya’da yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

    Söz konusu görüntülerle ilgili Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Dışişleri'ne çağrıldığı da açıklamada belirtildi.

    Açıklamada, yabancı ülkelerin seçim kampanyalarıyla ilgili etkinliklerin önceden Alman makamlarınca onaylanması gerektiği kaydedildi.

    Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Türk temsilciler oyun kurallarına uymadıkları takdirde, bunun sonuçlarını değerlendirmek zorundayız” ifadeleri yer aldı.

    AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Neuss kentinde 13 Ocak'ta yaptığı konuşmada, PKK ve Gülen yapılanması üyelerini "yok edeceklerini" söylemişti.

  2. Merhaba

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