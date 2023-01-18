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İstanbul'da lodos nedeniyle birçok vapur seferi yapılamıyor
Dün İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, kentte etkisini sürdürüyor. Lodos nedeniyle İstanbul'da dün iptal edilen bazı vapur seferleri bugün de yapılamıyor. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul'da lodos nedeniyle birçok vapur seferi yapılamıyor
İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan lodos, kentte etkisini sürdürüyor. Dün iptal edilen bazı vapur seferleri bugün de yapılamıyor.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamadığı bildirildi.