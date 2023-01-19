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Hrant Dink öldürülüşünün 16. yılında anılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 16. yılında eski gazete binası önünde saat 15'te anılacak. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Hrant Dink öldürülüşünün 16. yılında anılıyor

    Hrant Dink
    Copyright: Getty Images

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 16. yılında eski gazete binası önünde saat 15'te anılacak.

    Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

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