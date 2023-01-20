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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Economist dergisinin kapağına tepki: 'Kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz The Economist Dergisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi. Altun, "Kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" dedi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Economist dergisinin kapağına tepki: 'Kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar'

    Fahrettin Altun
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz The Economist Dergisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına ve ilgili makaleye tepki gösterdi.

    Quote Message: Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar (...) Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler."

    İngiliz The Economist dergisi, 21 Ocak tarihiyle dağıtıma çıkacak yeni sayısının kapağını Twitter'dan paylaştı.

    Kapak görselinde, Türk bayrağı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti görülüyor.

    "Türkiye, diktatörlüğün kıyısında" başlığıyla derginin internet sitesinde de yer alan makalede, Türkiye'nin seçimlere gittiği hatırlatılırken, "Kusurlu bir demokrasi, tam tamına bir otokrasiye dönüşebilir" ifadeleri yer alıyor.

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