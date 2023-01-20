Canlı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Economist dergisinin kapağına tepki: 'Kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz The Economist Dergisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi. Altun, "Kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" dedi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Economist dergisinin kapağına tepki: 'Kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz The Economist Dergisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına ve ilgili makaleye tepki gösterdi.
İngiliz The Economist dergisi, 21 Ocak tarihiyle dağıtıma çıkacak yeni sayısının kapağını Twitter'dan paylaştı.
Kapak görselinde, Türk bayrağı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti görülüyor.
"Türkiye, diktatörlüğün kıyısında" başlığıyla derginin internet sitesinde de yer alan makalede, Türkiye'nin seçimlere gittiği hatırlatılırken, "Kusurlu bir demokrasi, tam tamına bir otokrasiye dönüşebilir" ifadeleri yer alıyor.