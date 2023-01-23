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Kabine toplanıyor: Gündemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi var

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ele alınacak. Diğer gündem maddeleri, "başörtüsüne anayasal güvence" getirilmesini öngören anayasa değişikliği teklifi ile Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılması sonrası İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde izlenecek tutum. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kabine toplanıyor: Gündemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi var

    Kabine
    Copyright: @tcbestepe

    Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

    Toplantıda, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ele alınacak.

    Paket kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması gündemde.

    Bu durumda paket, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezaları da kapsayacak. Paketin belediyelere olan borçlar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

    Pakete ilişkin ayrıntıları kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

    Kabine toplantısının diğer gündem maddeleri ise "başörtüsüne anayasal güvence" getirilmesini öngören anayasa değişikliği teklifi ile Stockholm'deki Kur'an yakma eylemi sonrası İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde izlenecek tutum.

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