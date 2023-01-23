Kabine toplanıyor: Gündemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi var

@tcbestepe Copyright: @tcbestepe

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ele alınacak.

Paket kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması gündemde.

Bu durumda paket, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezaları da kapsayacak. Paketin belediyelere olan borçlar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Pakete ilişkin ayrıntıları kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Kabine toplantısının diğer gündem maddeleri ise "başörtüsüne anayasal güvence" getirilmesini öngören anayasa değişikliği teklifi ile Stockholm'deki Kur'an yakma eylemi sonrası İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde izlenecek tutum.

İsveç Başbakanı Kristersson: Stockholm’de Kuran yakılması saygısızlık, rahatsız olan Müslümanların yanındayım

'Başörtüsü serbestisi' teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda: İYİ Parti ve CHP, ortak değişiklik önergesi verecek