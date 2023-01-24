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Schneider Enerji işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ndeki Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi, "milli güvenliği bozduğu" gerekçesiyle 60 gün erteledi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan grev erteleme kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yayımlandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Schneider Enerji işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi

    @BirlesikMetal
    Copyright: @BirlesikMetal

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ndeki Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi, "milli güvenliği bozduğu" gerekçesiyle 60 gün erteledi.

    Erdoğan'ın imzasını taşıyan grev erteleme kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yayımlandı.

    Resmi Gazete
    Copyright: Resmi Gazete

    Schneider Enerji işçilerinin grevi AKP iktidarında yasaklanan 20. grev oldu.

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi Schneider Elektrik, Hitachi, Arıtaş Kriyojenik ve Grid Solutions’ta toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanmıştı.

    Schneider Enerji’de anlaşma sağlanaması üzerine, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler greve kararı almıştı.

    Gebze’de Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Schneider Enerji fabrikasında çalışan işçiler dün sabah saat 10.00’da fabrikaya “Bu işyerinde grev var” pankartı asarak grevi başlatmıştı.

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