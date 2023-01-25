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RTÜK başkanlık seçimi için toplanıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle RTÜK Üst Kurulu bugün saat 11:00'de başkanlık seçimi için toplanacak. Toplantıda yapılacak gizli oylamayla iki yıllık süre için RTÜK'ün başkan ve başkanvekili seçilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  2. RTÜK başkanlık seçimi için toplanıyor

    RTÜK
    Copyright: DHA

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün saat 11:00’de başkanlık seçimi için toplanacak.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş’ın iki yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle bugün Üst Kurul üyelerine seçim gündemiyle toplanılacağı bildirildi.

    Toplantıda yapılacak gizli oylamayla iki yıllık süre için RTÜK’ün başkan ve başkan vekili seçilecek.

    Ebubekir Şahin, 2017’de RTÜK üyesi, 2019 ve 2021'de RTÜK Başkanı seçilmişti.

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