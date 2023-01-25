Canlı Canlı RTÜK başkanlık seçimi için toplanıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in iki yıllık görev süresinin dolması nedeniyle RTÜK Üst Kurulu bugün saat 11:00'de başkanlık seçimi için toplanacak. Toplantıda yapılacak gizli oylamayla iki yıllık süre için RTÜK'ün başkan ve başkanvekili seçilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.