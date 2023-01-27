6 yaşında cinsel istimara uğrayan H.K.G.'nin kimlik bilgileri talebi üzerine değiştirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 6 yaşında “evlendirilerek” cinsel istismara uğrayan H.K.G.‘nin tüm kimlik bilgilerinin talebi doğrultusunda değiştirildiğini açıkladı.

Meclis Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun üçüncü toplantısında konuşan Ustaoğlu, “H.K.G.’nin talebi doğrultusunda, mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için, 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık mağdur kadınımızın” dedi.

Komisyon, BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın haberiyle, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile "evlendirmesinin" ve H.K.G.’nin cinsel istismara maruz bırakılmasının ortaya çıkmasının ardından kurulmuştu.

H.K.G., her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve istismarı yargıya taşımıştı.

H.K.G. ayrıca "evlendirildiği" dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sunmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli'nin ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi isteniyor.

Davanın ilk duruşması Pazartesi günü görülecek.

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