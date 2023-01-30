Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklayacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tartışmalarda sarf ettiği, "2018 seçimlerinde kronometre sıfırlandı" sözlerine cevap olarak, "Sıfırlama konusunda 1 numaralı uzman Erdoğan" dedi.

Dün akşam Halk TV’de gazeteci Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 17-25 Aralık dönemine yaptığı göndermeyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bugün açıklanacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni içinse "Türkiye’nin kurtuluş reçetesini yazdık" dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi.

CHP liderine son Altılı Masa toplantısında İYİ Partili Cihan Paçacı'yla ilgili bir konunun konuşulup konuşulmadığı da soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım, Cihan Bey ile ilgili bir sorun olduğundan bahsetti. Sorunun ne olduğunu sorduk. Ayrıntı vermedi, öyle kaldı. Biz bu durumu toplantı bittikten sonra, akşam öğrendik" yanıtını verdi.

Geçen hafta Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Paçacı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sokakta itiraz olduğunu savunarak, "Kemal Bey adaylıkta diretirse, İYİ Parti kendi adayını çıkarır" demiş ardından da görevinden istifa etmişti.