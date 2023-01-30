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Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklayacak
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi liderler bugün Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuyla paylaşmak üzere Ankara'da bir araya gelecek. Altı lider, metni dokuz ana başlık ve 75 alt başlık halinde açıklayacak. Toplantı, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde saat 11.30'da başlayacak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Türkiye'de sığınmacılar ve göçmenler adli yardıma erişebiliyor mu?
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı tahliyesinin ardından Evrensel'e yazdığı yazıda Bakırköy Cezaevi'nde Türkçe bilmediği için avukat hakkından yararlanamayan, bu nedenle infaz süresi tamamlansa dahi cezaevinde kalmaya devam edenler olduğunu ifade etti. BBC Türkçe’ye konuşan uzmanlar, Türkiye’de yasalar gereğince yabancıların da vatandaşlar kadar adli yardım hakkına sahip olduğunu ancak pratikte farklı uygulamalar görülebildiğini belirtiyor. Problemlerin başında tercüme geliyor.Daha fazla bilgi
Sağlık Bakanı Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretiminin artırıldığını söyledi.
Kamuoyunda eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı yönünde tartışmalar yaşanıyordu.
Twitter hesabından konuyla ilgili mesajlar yayımlayan Koca, "Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" dedi.
Koca, eczanelerden alınan ilaçların sahte olmasının mümkün olmadığını kaydetti.
Kılıçdaroğlu: Sıfırlama konusunda 1 numaralı uzman Erdoğan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tartışmalarda sarf ettiği, "2018 seçimlerinde kronometre sıfırlandı" sözlerine cevap olarak, "Sıfırlama konusunda 1 numaralı uzman Erdoğan" dedi.
Dün akşam Halk TV’de gazeteci Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 17-25 Aralık dönemine yaptığı göndermeyle yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, bugün açıklanacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni içinse "Türkiye’nin kurtuluş reçetesini yazdık" dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söyledi.
CHP liderine son Altılı Masa toplantısında İYİ Partili Cihan Paçacı'yla ilgili bir konunun konuşulup konuşulmadığı da soruldu.
Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım, Cihan Bey ile ilgili bir sorun olduğundan bahsetti. Sorunun ne olduğunu sorduk. Ayrıntı vermedi, öyle kaldı. Biz bu durumu toplantı bittikten sonra, akşam öğrendik" yanıtını verdi.
Geçen hafta Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Paçacı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sokakta itiraz olduğunu savunarak, "Kemal Bey adaylıkta diretirse, İYİ Parti kendi adayını çıkarır" demiş ardından da görevinden istifa etmişti.
TÜİK: Ekonomik güven endeksi Ocak ayında yüzde 1,3 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında, Aralık 2022'ye göre yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı.
Genel artış eğiliminin aksine perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 ve hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 oranında düşüş gösterdi.
Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.
Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’nin, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin dava bugün başlıyor. İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülecek olan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in SEGBİS üzerinden bekleniyor.Daha fazla bilgi
Altılı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklayacak
Altılı Masa'daki siyasi partilerin liderleri bugün Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuyla paylaşmak üzere Ankara'da bir araya gelecek.
Toplantı, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde saat 11.30'da başlayacak.
26 Ocak'ta 11. kez toplanan Altılı Masa, metin konusunda uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, metnin "yoksullukla mücadeleden kadın haklarına, siber güvenlikten siyasi etik yasasına, kamuda israfla mücadeleden tersine beyin göçüne, savunma sanayinden afet yönetimine, mesleki eğitimden konut ve barınma krizine, uyuşturucuyla mücadeleden esnaf sorunlarına, sınır politikalarından tarıma kadar" geniş bir içeriğe sahip olduğu belirtilmişti.
Altılı Masa liderleri, metni dokuz ana başlık ve 75 alt başlık halinde açıklayacak.
Demirtaş: Ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Saray’a götürülürüm, öğlen yemeğini de orada yerim herhalde” dedi.
T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama ben buraya kendim olarak girdim ve de öyle çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim, küçük kızıma sözüm var.”
Demirtaş’ın HDP’nin cumhurbaşkanı adayı ve Altılı Masa ile ortak aday çıkarma ihtimaline ilişkin diğer açıklamaları şöyle:
Merhaba
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