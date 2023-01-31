ABD’nin 'olası saldırı' uyarısı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyede

İçişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’de olası saldırılara ilişkin güvenlik uyarısının ardından bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kuran yakma eylemlerinden sonra “güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı” belirtildi, IŞİD ve El Kaide’nin bu olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduklarına dair bilgilerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir” denildi.

ABD, İsveç'te Kuran yakma eylemi sonrası Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı 27 Ocak’ta yayınladığı güvenlik uyarısını dün güncelledi.

ABD vatandaşlarını, “İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı” uyardı.

Açıklamada, “Türk makamları bu konuyu araştırıyor" denildi.