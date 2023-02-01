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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı Şubat'ın ilk haftası açıklayabiliriz
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini hızlandırdı. BBC Türkçe'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü ve "Şubat’ın ilk haftası" adayın isminin kamuoyuna açıklanabileceğini söyledi. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Tokat - Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yaşandı. Van’dan Samsun’a seyir halinde olan Cemalettin Ruhhan idaresindeki 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü yolda kontrolden çıkarak devrildi.
DHA, bölgedeki kar yağışı nedeniyle yolun kaygan olduğunu bildirdi.
Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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