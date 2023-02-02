Canlı Canlı İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı ve Beşiktaş-Adalar’ın da aralarında olduğu bazı seferlerin lodos nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.