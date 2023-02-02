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İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı ve Beşiktaş-Adalar’ın da aralarında olduğu bazı seferlerin lodos nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, şu seferlerin yapılamadığı bildirildi:
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler Şehir Hatları’nın sayfasından öğrenilebilir.
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