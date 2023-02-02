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İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı ve Beşiktaş-Adalar’ın da aralarında olduğu bazı seferlerin lodos nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

    Vapur
    Copyright: Getty Images
    Image caption: (arşiv fotoğraf)

    Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, şu seferlerin yapılamadığı bildirildi:

    • Maltepe-Adalar
    • Bostancı-Karaköy-Kabataş
    • Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
    • Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
    • Avcılar-Bostancı
    • Beşiktaş-Adalar

    Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler Şehir Hatları’nın sayfasından öğrenilebilir.

  2. Merhaba

    BBC Türkçe'den herkese merhaba. Gün boyu Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

    Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin bu ay dolması sebebiyle Anayasa Mahkemesi'nde bugün başkanlık seçimi yapılacak.

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