Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na (AYM) Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre; 2/02/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Zühtü Arslan seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AYM’de, Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle dün başkanlık seçimi yapılmıştı.

Seçimlerde, bir başkan, iki başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun, yani sekizinin oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.

Başkanlığa aday olan İrfan Fidan beş, Kadir Özkaya ise iki oy aldı.