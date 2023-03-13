Canlı Canlı AFAD: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04:34'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak kaydetti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.