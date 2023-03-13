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AFAD: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04:34'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak kaydetti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04:34'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8, derinliğini 2,4 km olarak kaydetti.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden bu yana bölgede yaklaşık 15 bin artçı sarsıntı yaşandı.