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Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı: 18 Mart'ta başlıyor
Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için hazırladığı takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart 2023 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı aday listesi ise 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı: 18 Mart'ta başlıyor, 31 Mart'ta cumhurbaşkanı adayları kesinleşecek
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi ve 28'inci dönem milletvekili seçimleri için hazırladığı takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Seçim takvimi şöyle:
18 Mart'ta başlayacak seçim takvimi nasıl işleyecek?