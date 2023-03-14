Canlı Canlı Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı: 18 Mart'ta başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için hazırladığı takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart 2023 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı aday listesi ise 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.