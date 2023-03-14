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Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı: 18 Mart'ta başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için hazırladığı takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart 2023 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı aday listesi ise 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı: 18 Mart'ta başlıyor, 31 Mart'ta cumhurbaşkanı adayları kesinleşecek

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi ve 28'inci dönem milletvekili seçimleri için hazırladığı takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Seçim takvimi şöyle:

    • 18 Mart: Seçim takviminin başlangıç tarihi
    • 20 Mart: Seçmen listeleri askıya çıkarılacak
    • 24 Mart: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmeleri için son gün
    • 31 Mart: Cumhurbaşkanı aday listesi Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşecek. Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi başlayacak
    • 2 Nisan: Seçmen listeleri askıdan indirilecek. Askıdaki listelere yapılacak itirazlar 3 Nisan günü karara bağlanacak.
    • 12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleşerek, seçmenlerin oy kullanacağı yer ile sandıklar belirlenecek
    • 19 Nisan: Milletvekili aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek
    • 27 Nisan: Gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak
    • 9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek
    • 13 Mayıs: Seçim propagandası sona erecek
    • Cumhurbaşkanı adayları ilk turda yeterli oyu alamazlarsa, ikinci tur seçim 28 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak, 24 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

    18 Mart'ta başlayacak seçim takvimi nasıl işleyecek?

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    Copyright: getty
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