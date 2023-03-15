Deprem bölgesinde aşırı yağışlar: Şanlıurfa'da hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi

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Şanlıurfa başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinde zarar gören bölge kentlerde sağanak yağış etkili oluyor.

Aşırı yağış Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi de su altında kaldı, hastalar üst katlara taşındı.

Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

Aşırı yağışlar özellikle depremden sonra çadır kentlerde yaşamaya başlayan depremzedelerin hayatını zorlaştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Mardin için turuncu alarm verdi.

Turuncu alarm şu anlama geliyor: "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir."