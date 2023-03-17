Adana ve Antalya çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Antalya ve Adana çevresine kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi.

Antalya'da "hasar ve kayıpların oluşması muhtemel" anlamına gelen turuncu kodlu; Muğla, Burdur, Isparta, Mersin ve Adana'da da sarı kodlu uyarı verildi.

Sarı kod "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" anlamına geliyor.

Uyarıda "Adana çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.03.2023 Cuma ve Cumartesi günleri aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.

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Deprem bölgesindeki kentlerde de hava bugün yağışlı. Yarınsa yağışların daha da kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.