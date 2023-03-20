AB, deprem bölgelerine maddi yardım amacıyla bugün uluslararası bir konferans düzenliyor

Bugün Avrupa Birliği çatısı altında Türkiye’yi ve Suriye’yi etkileyen depremlere karşı maddi yardımı artırmayı amaçlayan bir konferans toplanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı depremin maddi yükünü 100 milyar doların üzerinde hesaplıyor.

Ankara ile koordineli olan konferansta, yardım ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılmak üzere önemli bir miktar kaynağın sağlanması amaçlanıyor.

AB, uluslararası topluma da "yıkımın büyüklüğü ile orantılı" fonlar sağlama çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konferansa video ile katılacak.